Полковник армии Соединенного Королевства в отставке Ричард Кэмп в статье британского издания The Telegraph сообщает о том, что глава РФ намерен извлечь выгоду из войны в Израиле, информирует «НБН».

По его словам, российский лидер хочет договориться о прекращении огня на Ближнем Востоке, выставив себя в роли миротворца, чтобы усилить влияние Кремля в регионе. Полковник обратил внимание на то, что диктатор, который ответственен за множество вооруженных конфликтов по всему миру, в частности в Украине, сейчас заговорил о том, что важно остановить кровопролитие.

Кэмп убежден, что вмешательство главы Кремля в войну Израиля с ХАМАСом ничего не изменит. Вторжение РФ в Украину подорвало репутацию президента-агрессора и его страны. Недавние обстрелы аэродромов оккупантов в Бердянске и Луганске ракетами ATACMS сильно унизили Москву.

Полковник пишет, что на Ближнем Востоке Россию считают «угасающим государством», в частности глава Кремля начал терять свои позиции в Сирии, ведь часть вооруженных сил ему пришлось забрать оттуда и перебросить в Украину.

Напомним, политолог предположил, зачем израильский премьер Биньямин Нетаньяху звонил кремлевскому диктатору.