О том, что наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в этот понедельник, 13-го ноября, должен принять участие в видеоконференции с главами внешнеполитических ведомства стран-членов Евросоюза из-за возникших затруднений в поставках артиллерийских боеприпасов Украине, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

Как стало известно СМИ, подобное решение было вызвано явными признаками того, что «поддержку блока [Европейского Союза] становится все труднее обеспечить». По мнению журналистов, хотя в ЕС обещают, но не смогут выполнить договоренности касательно отправки в Украину того самого 1 млн снарядов, взамен предлагая «различные пакеты финансирования». Кроме того, стоит отдельно подчеркнуть — планы о введение Евросоюзом нового, 12-го пакета антироссийских санкций, тоже пересмотрены, и пока РФ может не опасаться новых запретов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил — в следующем году Германия удвоит военную помощь Украине.