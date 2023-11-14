В эфире национального телемарафона дипломат сообщил, что Киев рассчитывает начать переговорный процесс относительно интеграции Украины в Евросоюз уже в начале следующего года, информирует «НБН».

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, переговоры вряд ли стартуют на Рождество, поскольку в европейских государствах начинают празднования с 20 декабря и уходят на это время в отпуск.

Министр объяснил, что начало переговорного процесса в начале следующего года не означает, что диалог начнется в январе. Глава ведомства напомнил, что до марта Европейская комиссия должна представить еще один отчет о выполнении Киевом реформ, необходимых для интеграции Украины в объединение стран. Кулеба добавил, что это является ориентиром в вопросе начала переговорного процесса.

Напомним, вчера, 13 ноября, дипломат в онлайн-режиме встретился с руководителями МИД государств-членов Европейского Союза.