Как сообщает «НБН«, об этом министр написал у себя в соцсети.

«Я получил результаты проверки от главной инспекции МОУ по поводу обстоятельств ракетного удара России по 128 ОГШБр. Теперь нам поминутно известно, что и как произошло. Также мы выяснили, что именно привело к трагедии и как ее можно было избежать», — подчеркнул Умеров.

По его словам, бойцы на самом деле находились во дворе дома для участия в церемонии награждения. При этом все правила маскировки были проигнорированы. Также там припарковали свыше десятка автомобилей. Рустем Умеров добавил, что в тот момент в небе находился вражеский беспилотник-разведчик. После того, как его зафиксировали, была объявлена воздушная тревога. Военные предупредили, что в одном из секторов работал БПЛА россиян. После пуска ракет был дан сигнал о ракетной опасности. На самом месте награждения меры безопасности не предпринимались.

Сейчас по этому делу продолжается следствие, его проводят специалисты ГБР. Министр обороны пообещал наказать всех виновных в трагедии. Генштабу поручили проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях.

«Обращаюсь к командирам, которые ответственны за безопасность воинов: пренебрежение к базовым мерам безопасности недопустимо», — сказал Умеров.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Минобороны Германии собирается удвоить поддержку Украины в 2024 году.