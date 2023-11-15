Секретарь СНБО на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что в стране-агрессоре активно используют Telegram для дестабилизации нашего общества, информирует «НБН».

По словам чиновника, главное требование к деятельности каналов в мессенджере – соблюдение журналистских стандартов в их работе и отсутствие анонимности. Данилов отметил, что владельцы ресурсов должны нести ответственность за публикацию сообщений, которые влияют на многомиллионную аудиторию.

Он подчеркнул, что анонимное распространение данных о передвижении защитников, их местах дислокации, результатах работы сил противовоздушной обороны вредят десяткам жизней военных и гражданских.

Секретарь СНБО отметил, что помимо этого, пропагандисты РФ активно создают Telegram-сети для деятельности fake news, поэтому угроза влияния режима Кремля на 10 миллионов пользователей мессенджера в нашей стране не исчезла.

Ранее на опасность Telegram-каналов указал глава Минцифры Михаил Федоров. Он рассказал, каким мессенджерам могут доверять наши граждане.