В интервью Fox News гарант заявил, что он готов к разговору с бывшим американским лидером, который ранее неоднократно уверял, что может за сутки завершить войну в Украине, информирует «НБН».

По словам главы государства, если у экс-президента США есть подробный мирный план, он может поделиться с ним своими предложениями для окончания боевых действий.

В то же время Зеленский подтвердил, что война может завершиться, если Киев отдаст Российской Федерации захваченные территории Донецкой и Луганской областей, а также оккупированный Крымский полуостров. Однако президент убежден, что украинцы не готовы к такому сценарию и это не мирный план.

Напомним, что глава государства приглашал Трампа посетить нашу страну, однако тот отказался. Позже СМИ сообщили, что 45-й президент США намерен урегулировать войну в Украине в случае победы на выборах еще до инаугурации.