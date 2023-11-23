Украинский лидер на странице в соцсети Х опубликовал пять причин, по которым союзникам нашей страны выгодно усиливать ее противовоздушную оборону. Гарант подчеркнул, что прежде всего, каждый комплекс ПВО и каждая ракета, переданная Киеву спасают жизнь украинцам, информирует «НБН».

Президент отметил, что мощный воздушный щит над каждым большим городом и регионом позволит миллионам граждан вернутся домой еще до завершения боевых действий. Это поможет экономике уменьшить дефицит в бюджете и потребность в финансовой помощи Запада.

По словам Зеленского, усиление ПВО позволит защитникам достигать больших успехов в Черном море, следовательно, морской экспорт станет активнее, что поможет противодействовать продовольственному кризису в мире.

Гарант добавил, что каждый дополнительный комплекс ПВО или ракета помогут сэкономить ресурс, который пригодится для восстановления разрушений в Украине. Помимо этого, усиление противовоздушной обороны лишит россиян возможности терроризировать нашу страну ракетами. Оккупантам придется отказаться от таких атак, что поспособствует победе Украины в войне.

Напомним, Зеленский высказался о «мирных» предложениях Трампа для завершения войны.