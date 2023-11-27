В интервью британскому изданию The Times секретарь СНБО рассказал, что страна-агрессор активизировала свою сеть шпионов в Украине, в частности в СБУ, информирует «НБН».

По словам чиновника, агенты Российской Федерации преследуют две цели. Во-первых, они хотят разобщить политическое и военное руководство нашей страны. Во-вторых, шпионы врага пытаются разжечь антиправительственные настроения среди украинского общества.

Данилов уточнил, что шпионы россиян хотят использовать «так называемое напряжение» между украинским лидером Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Также секретарь СНБО напомнил, что для стабилизации ситуации в нашей стране РФ распространяет пропаганду и дезинформацию.

Отметим, что СМИ заявили о начале новой информационной атаки «Майдан-3» спецслужбами государства-террориста на Украину с 1 ноября. Об этой операции РФ в одном из недавних интервью упоминал и Зеленский. Президент утверждает, что таким образом Кремль пытается отстранить его от власти.