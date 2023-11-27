Как информирует «НБН», об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил глава оборонного ведомства Соединенного Королевства Великобритания.

Дословно из обнародованного сообщения:

Путин усиливает свое вторжение. Он бессмысленно отправляет на смерть больше россиян, чем когда-либо с начала боевых действий на территории Украины. Сдерживать продвижение россиян удается исключительно благодаря храбрости украинцев и поддержке Запада. Однако нам нельзя останавливаться.

Глава Минобороны Британии добавил, что Украинское государпство нуждается в непоколебимой поддержке, чтобы победить агрессора.

Напомним, ранее Байден выссказался о нападении Путина на Украину.