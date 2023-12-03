О том, что не только для Украины, но и наших партнеров началась новая фаза войны, потому всем необходимо выйти из состояния чрезмерной пассивности, окончательно определившись с ключевыми целями, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт советника главы ОПУ Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, на данном этапе нельзя отсидеться в стороне в надежде, что все происходящее решится само по собе, а страна-агрессор внезапно вернется к довоенному состоянию и будет намерена вести адекватный переговорный процесс.

По мнению советника главы ОПУ, РФ никогда не возвратится в указанное положение, и по этой причине следует «отказаться от опасных иллюзий», и принять наиболее фундаментальные решения:

ввести глубоко и системно продуманные санкций против РФ, которые сократят финансовый потенциал государства-террориста;

ограничить поставки российских нефти и газа, тем самым избежав лицемерных посреднических услуг, позволяющих Москве продавать энергоресурсы в огромных объемах;

отыскать правильный баланс в отправках военной техники Украине, исключив бюрократию и сомнения, в частности, сделав акцент на авиацию, БПЛА, системы РЭБ и ракеты с большой дальностью поражения целей.

Ранее мы писали о том, как Подоляк отреагировал на визит Маска в Израиль.