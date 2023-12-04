Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», такое заявление озвучил директор КМИС Грушецкий.

Так, для большинства опрошенных граждан нашей страны социологической группой «Рейтинг» очень важно, чтобы кандидат в президенты имел боевой военный опыт. Но этот же опрос говорит, что первое место в настоящее время среди опрошенных сохраняется за действующим президентом нашей страны Владимиром Зеленским.

Согласно словам Антона Грушецкого, исполнительного директора КМИС, Владимир Зеленский вписывается в образ сильного лидера, за которого свои голоса отдали большество респондентов.

В своем комментарии для издания он заявил:

Больше 90 процентов людей у нас считают, что Украина должна быть полноценной функционирующей демократией. Однако когда мы просим выбрать людей, что для них является более важным – сильный лидер или же демократическая система, то большая их часть свои голоса отдают именно за сильного лидера. И Владимир Зеленский сейчас вписывается в этот образ, принимая к вниманию его поведение в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

Согласно словам социолога, боевой опыт продолжает оставаться важным критерием, ведь украинцы нуждаются в защитнике и есть запрос на победу.

Напоследок он добавил:

Но этот порядок актуален прямо сейчас. Как только мы выйдем на благоприятный для нас результат и война завершится, у людей будут немного другие запросы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, сколько украинцев ограничивают себя в покупках во время войны.