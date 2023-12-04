Как информирует «НБН», об этом пишут СМИ со ссылкой на сообщение, обнародованное Офисом президента Украины.

Известно, что первый раунд консультаций был начат заместителем Андрея Ермака Игорем Жовквой и заместителем Генсекретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, обороны и безопасности Шарлем Фризом.

Во время консультаций стороны обменялись видением подходов к будущим безопасностным гарантиям Европейского Союза с акцентом на безопасностно-оборонный сегмент.

По словам Игоря Жовквы, будущее членство нашей страны в Евросоюзе само по себе будет весьма мощной гарантией безопасности для Украины и европейского общества в целом.

Также он отметил большой вклад ЕС в укрепление безопасности, а также обороноспособности нашей страны, в том числе путем поддержки через Европейский фонд мира и тренировочную миссию ЕС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какие гарантии безопасности Украина получит от Штатов.