Как информирует «НБН» со ссылкой на журналиста CNN Ману Раджу, об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Дословно из обнародованного сообщения:

Глава Украинского государства Зеленский не будет виртуально участвовать на засекреченном брифинге из-за вопроса, который возник в самую последнюю минуту.

Законодатели также говорят, что Зеленский не стал виртуально присутствовать и на брифинге Палаты представителей по Украине.

Ранее перед этим Шумер информировал, что президент Украины Зеленский обратится к американским сенаторам во вторник с помощью защищенной видеоконференции. Разговор должен был состояться на секретном брифинге.

Напомним, ранее Зеленский сделал заявление о том, что зерновой коридор будет восстановлен.