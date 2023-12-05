В интервью изданию Štandard глава словацкого внешнеполитического ведомства заявил, что до интеграции Украины в Евросоюз «еще очень-очень далеко» и при нынешних обстоятельства он не представляет, что страна станет частью ЕС, информирует «НБН».

По словам дипломата, вступление Украины в организацию – очень серьезный вопрос. Политику интересно, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обоснует предложение о членстве в ЕС или начале переговорного процесса по интеграции страны, которая воюет.

Бланар заверил, что Братислава готова поддержать Киев на пути ко вступлению в Европейский Союз, однако Украина должна для этого соблюсти все правила, которые существуют также для Грузии, Молдовы и Западных Балкан.

Ранее глава МИД Словакии заявил, что для Украины якобы не существует военного решения. По мнению министра, боевые действия перешли в «замороженную» стадию, в связи с чем Киев и Москва должны сесть за стол переговоров.