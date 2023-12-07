Как информирует «НБН», об этом глава ОПУ Андрей Ермак рассказал в своем ТГ-канале.

Так, согласно словам Ермака, в меморандуме была определена локализация оборонной промышленности в Украине.

Также он написал, что на территории нашей страны должны быть построены производственные мощности для обеспечивания Вооруженных сил Украины необходимым оружием в сферах противовоздушной обороны, производства критически важных боеприпасов, а также ремонта и технического обслуживания. Украина будет получать от Минобороны США и промышленных партнеров технические данные для начала локальной реализации отдельных проектов, целью которых является совершенствование устаревших систем ПВО путем интеграции западных боеприпасов.

Кроме того, согласно словам Андрея Ермака, подписанный документ предусматривает собой, что Украина получит мощности, которые необходимы для успеха на поле боя в самой ближайшей перспективе, а в долгосрочной перспективе будут способствовать экономическому восстановлению обороноспособности и ее укреплению.

Напоследок Ермак пояснил следующее:

Теперь оружия будет больше! Между Украиной и США подписан меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Великобритании предложили направлять Украине замороженные российские активы в счет репараций РФ.