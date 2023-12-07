В эфире национального телемарафона Чернев рассказал, что общество США в вопросе предоставления помощи Украине Вашингтоном можно поделить на три группы. Есть американцы, которые безусловно поддерживают нашу страну в борьбе с РФ, есть те, кто полностью не поддерживают, по большей части «трамписты», и скептики, информирует «НБН».

По словам политика, украинскому руководству нужно работать с последней группой американцев, так как сторонников Трампа переубедить невозможно, они не хотят ничего слышать о поддержке Киева, их волнуют только внутренние вопросы.

Говоря о причинах скепсиса граждан США относительно продолжения военной помощи украинцам, нардеп объяснил, что они не видят всю картину мира. Им кажется, что это просто благотворительность, просто хорошая Америка помогает демократической стране победить в войне.

При этом часть общества США никак не связывает поддержку Украины Вашингтоном с общей архитектурой безопасности мира, которая влияет на их страну.

«Трампистам» очень удобно использовать такую среду, чтобы представлять все так, как будто американское руководство просто тратит деньги на какое-то европейское государство, вместо того, чтобы направлять финансы на решение внутренних вопросов.

Напомним, что Сенат заблокировал законопроект о выделении помощи Украине. Американский лидер Джо Байден резко отреагировал на результаты голосования.