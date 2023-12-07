Как информирует «НБН», свой комментарий произошедшему президент Соединенных Штатов Америки оставил в социальной сети Х.

В частности, он назвал такие действия Сената политическим шантажом.

Комментируя отказ Республиканской партии поддержать в Конгрессе проект закона относительно предоставления дополнительных денег на обеспечение нацбезопасности, который предусматривает помощь Украинскому государству, президент США заявил, что ставки весьма высоки.

Дословно из заявления Джо Байдена:

Республиканцы в Конгрессе угрожают, что помощь Украине будет прекращена, если им не удастся протолкнуть собственную чрезмерно заангажированную пограничную политику. Это ни что иное, как политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки весьма высоки, а последствия – очень значительны для политических игр.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Сенат США не поддержал проект закона о дополнительной помощи Украине.