Россияне намерены растянуть проведение «президентских выборов» на временно оккупированных территориях Украины на несколько дней. Это позволит имитировать процесс голосования и объяснить пустые избирательные участки, информирует «НБН» со ссылкой на ЦНС.

В материале отмечается, что в государстве-террористе «выборы» главы государства – пропагандистская формальность, так как результаты «голосования» определены Кремлем заранее.

Единственная цель так называемого избирательного процесса в Российской Федерации заключается в демонстрации явки и «задекларировании» поддержки политического курса бессменного лидера.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский высказался о проведении президентских выборов в стране во время войны.