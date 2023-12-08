Как информирует «НБН», об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

Так, высокопоставленный чиновник имеет убеждение в том, что любая пауза в боевых действиях попросту даст оккупантам РФ возможность перегруппироваться и подготовиться к новым активным военным кампаниям против Украинского государства.

Дословно из заявления Кулебы:

Единственным результатом будет то, что Российская Федерация избавится от потерь, а также проблем, с которыми ей пришлось столкнуться на украинской территории, после чего обязательно осуществит новое нападение.

В это же время глава украинской дипломатии добавил, что украинская сторона подготавливает подразделения и части к новым наступательным и оборонительным операциям на фронте.

Напоследок Кулеба подчеркнул:

Мы настраиваем наши бригады на новые контрнаступательные и оборонные операции.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как бойцы Нацгвардии уничтожают россиян, спрятавшихся «в норах».