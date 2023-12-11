Перед началом встречи глав МИД стран Европейского Союза в бельгийской столице Кулеба сообщил, что сегодня он идет на переговоры с руководителем венгерского внешнеполитического ведомства. Эта личная встреча дипломатов станет первой с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

По словам украинского министра, этот факт говорит о том, что Киев продолжает говорить с Будапештом. Он напомнил, что власти изменили законодательство по образованию и использованию языков национальных меньшинств так, как этого хотело венгерское руководство.

Он ожидает, что в Будапеште проявят уважение к этой реформе. Дипломат подчеркнул, что правила игры должны быть честными и Венгрия должна признать соответствующие изменения в украинском законодательстве как результат.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с главой венгерского правительства Виктором Орбаном в Аргентине. Гарант высказался о беседе с представителем Будапешта.