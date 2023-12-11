В понедельник, 11 декабря, в видеообращении лидер украинцев сообщил, что в Аргентине он имел возможность поговорить с главой венгерского правительства, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам гаранта, он разговаривал с представителем Будапешта максимально откровенно, отметив, что они обсуждали «наши европейские дела».

Напомним, ранее глава Украины и венгерский премьер-министр встречались в феврале этого года в рамках саммита лидеров Европейского Союза в бельгийской столице. Президент пригласил Орбана посетить Киев, однако тот отказался, несмотря на то, что другие представители государств-членов ЕС приезжали в Украину минимум раз, чтобы продемонстрировать стране свою поддержку.

Как сообщалось, Орбан перечислил «причины», по которым Европейский Союз не должен начинать переговорный процесс по вступлению Украины в организацию.