Как сообщает «НБН», об этом говорится в сообщении издания NTV.

Таким образом, Шольц предложил Орбану выйти на отдых во время голосования по украинскому вопросу. Но также он сказал, что ему не хотелось бы делать перерыв на кофе для венгерского премьер-министра Орбана правилом на саммитах ЕС, чтобы таким образом обходить вето.

Дословно из заявления Шольца:

Невозможно решать каждый раз проблему, выходя за дверь. Это только для особых моментов.

Канцлер Германии добавил, что предложил Орбану взять небольшой тайм-аут, чтобы дать возможность странам-членам договориться о переговорах по вступлению в Европейский Союз с Украинским государством. Орбан, после того, как недолго подумал над этим, согласился.

Канцлер ФРГ напоследок добавил:

Тогда мы приняли решение, чтобы оставить двадцать шесть человек в зале. Это как раз то решение, которое было принято нами по взаимному согласию в соответствии с нашими правилами. Это не то, что нужно делать каждый раз.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Орбан озвучил условие, при котором он согласится поддержать решение ЕС выделить Украине 50 млрд евро.