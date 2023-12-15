В отчете ISW отмечается, что лидер россиян использовал «прямую линию» для обсуждения своих захватнических целей по Украине, конкретных ситуаций на фронте и беспокойства военных ВС РФ более публичным и длительным способом впервые за время полномасштабного вторжения, информирует «НБН».

Вчерашняя пресс-конференция говорит о росте уверенности главы Кремля в том, что он может обращаться к россиянам по этому вопросу. При этом его заявления о так называемой «СВО» были шаблонными, он не сообщил, как намерен победить, не описал, как будет выглядеть победа и не предложил новый подход к войне.

В очередной раз Путин упомянул о «демилитаризации» Украины, но не объяснил, какие именно изменения в ВСУ будут означать это. Также военный преступник вновь призвал к нейтральному статусу соседней страны, которая держит курс в ЕС и НАТО.

Эксперты подчеркнули, что российский лидер опять заявил о нежелании вести переговоры с Киевом, заявил, что война завершится тогда, когда РФ достигнет всех своих целей, намекая на полную капитуляцию Украины и Запада.

Отметим, что в Белом доме прокомментировали заявления Путина на пресс-конференции по войне против Украины.