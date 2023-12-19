Как информирует «НБН», отвечая на вопрос одной из присутствовавших на итоговой пресс-конференции журналисток о том, почему президент никак не отреагировал на информацию о вероятном конфликте между ним и Залужным, и грядет ли увольнение главкома ВСУ, Зеленский сказал:

А зачем кому-то помогать и развивать эту тематику? У меня рабочие отношения с Залужным. И я не стану развивать тему конфликта и кому-то помогать в этом не буду. Нужны крепкие шаги и результаты от Главнокомандующего ВСУ.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать увольнения Залужного, Зеленский отметил:

Лично я планирую и далее работать с Залужным, я жду решения о мобилизации, жду результатов на поле боя, жду решений помогать бойцам на фронте. Есть определенная стратегия. Я жду результатов и деталей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский провел заседание Ставки.