Как информирует «НБН», об этом проинформировала сопредседатель политической силы «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на своем ТГ-канале.

Дословно из сообщеняя, которое обнародовала Ирина Геращенко:

Экс «слуга народа» Богдан Торохтий вошел в группу «За майбутнє», фактически спасая ее от неминуемого распада.

Насколько известно, ранее Богдан Торохтий попал в грандиозный скандал. Все началось с журналистского расследования, в ходе которого было выявлено, как народный избранник Торохтий использует приобретенный в марте текущего года автомобиль Mercedes-Benz EQS.

Также журналисты нашли доказательства выезда его на море за границу во время войны в Украине.