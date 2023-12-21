В аналитическом материале ISW отмечается, что в среду, 20 декабря, представитель Администрации президента РФ решил прокомментировать заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с Москвой на данный момент неактуален, информирует «НБН».

Реагируя на слова президента Украины, спикер Путина отметил, что якобы в Кремле не раз говорили об отсутствии «фундамента» или «базы» для переговорного процесса с Киевом.

В то же время Песков подчеркнул, что также отсутствуют «предпосылки» для диалога, намекая на неизменные максималистские цели Кремля в соседней стране.

Американские аналитики ранее сообщали, что РФ не хочет вступать в добросовестный переговорный процесс с украинским руководством или союзниками Киева. Москва пыталась показать себя как ответственную сторону и обвинить власти соседнего государства в отказе от «разумного» диалога.

Как отмечают эксперты, сейчас Кремль начал менять свою риторику, придумывая себе какие-то новые цели.

Ранее в ISW прокомментировали попытки Путина оправдать войну псевдоисторическими высказываниями об Украине.