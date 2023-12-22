Как информирует «НБН», об этом говорится в соответствующем указе президента на сайте гаранта Конституции. Указ был датирован 22 декабря.

В то же время, как известно, назначение Максима Сандыги на данную должность состоялось 18 декабря. Другими словами, всего за четыре дня до увольнения. Причины увольнения не указываются.

Однако о причинах увольнения Сандыги стало понятно из другого указа президента Зеленского, которым он решил назначить Сандыгу на новую должность – заместителя руководителя АМКУ-государственного уполномоченного.

Об этом свидетельствует указ руководителя государства от двадцать второго декабря текущего года.

Ранее мы писали о том, что Зеленский уволил Вениславского с должности представителя президента в Верховной Раде.