Американское издание The Wall Street Journal заявило, что за физическим устранением главаря «вагнеровцев» стоит доверенное лицо Путина Николай Патрушев. Главный соратник российского лидера одобрил убийство олигарха, на подготовку которого ушло два месяца, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что секретарь Совбеза РФ давно предупреждал президента-агрессора о том, что Пригожин, из-за зависимости Москвы от наемников ЧВК, имеет политическое и военное влияние, которое несет угрозу путинскому режиму.

Подготовка к ликвидации олигарха началась после того, как «повар Путина» позвонил диктатору, выругал его и пожаловался на дефицит боеприпасов у «вагнеровцев». Патрушев был свидетелем этого разговора.

Бывший разведчик в начале августа поручил своему помощнику разработать план убийства Пригожина, который позже показали главе РФ. Диктатор не стал возражать и уже 23 августа под крыло самолета олигарха была заложена небольшая бомба.

В этот момент главарь ЧВК ожидал в аэропорту Шереметьево завершения проверки его частного бизнес-джета. Через полчаса после взлета самолет взорвался и все 10 человек, которые были на борту, погибли.

Напомним, экс-офицер ФСБ, террорист Игорь Стрелков заявил, что боится повторить судьбу Пригожина.