Мельник в интервью изданию OBOZ.UA рассказал, что высокая активность путинских оккупационных сил в районе Авдеевки обусловлена желанием Кремля показать, что якобы боевые действия в Украине зашли в тупик.

Кроме того, военное руководство РФ регулярно проводит штурмы города, так как хочет рапортовать Москве о «хороших новостях» с поля боя, информирует «НБН».

Аналитик обратил внимание на последние заявления словацкого премьер-министра Роберта Фицо и главы венгерского правительства Виктора Орбана, которые повторяют нарративы Кремля о провале контрнаступления ВСУ, бесперспективности поддержки Киева и т.п.

Эксперт объяснил, что таким образом Путин пытается влиять на общественное мнение, убеждая западные государства в том, что война в Украине якобы зашла в тупик.

По словам Мельника, для нас существует угроза критического сокращения военной помощи от союзников. Поскольку существует неопределенность относительно длительности боевых действий, Киев должен иметь в виду, что в среднесрочной перспективе ситуация может меняться не в пользу Украины.

Ранее в ВСУ сообщили, что штурмы Авдеевки ВС РФ стали более массовыми, рассказав о новой тактике оккупантов.