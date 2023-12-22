Как сообщает «НБН«, об этом сказано в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Так, на встрече глава государства указал на важность первого визита недавно назначенного руководителя польского внешнеполитического ведомства в Украину. Зеленский выразил благодарность Варшаве за оказание поддержки нашей стране в борьбе с российским полномасштабным вторжением, а также за предоставление убежища украинцам.

Собеседники выразили согласие в том, что отношения между двумя странами должны получить взаимный импульс, а при решении всех сложных вопросов нужно придерживаться принципов уважения и доверия. Кроме того, речь шла о дальнейшем взаимодействии в оборонной сфере и основных потребностей наших воинов. Более того, Зеленский и Сикорский обсудили перспективу создания совместных производств и возможности закупки польского оружия, которое показало успех на фронте, а также процесс подготовки к очередной встречи на уровне советников лидеров стран по имплементации Формулы мира, а также проведение Глобального саммита мира.

В итоге встречи президент выразил надежду, что Украина и Польша откроют новую страницу во взаимных отношениях.

«Мы достаточно сильные соседи с общей историей. Мы всегда рады вас здесь видеть. Ожидаю, что премьер-министр Польши также сможет приехать в Украину, как только это станет возможно», — заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский ответил на вопрос о вероятном конфликте с Залужным.