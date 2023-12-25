Замглавы Офиса Зеленского в интервью «Интерфакс-Украина» выразил уверенность в том, что лидеры государств-членов Евросоюза в начале 2024 года примут решение о выделении финансовой помощи Украине, информирует «НБН».

По словам представителя ОПУ, уже есть политическое решение о предоставлении Киеву средств, определена сумма – 50 миллиардов евро, однако «есть нюансы в технологии». Жовква считает, что лидеры ЕС отложили соответствующее решение на неформальное заседание Европейского совета 1 февраля, так как они не смогли выписать инструментарий.

Заместитель Ермака объяснил, что у Европейского Союза есть несколько сценариев выделения финансов для Украины. Первый способ – изменения в бюджете организации, второй – двусторонние соглашения по донорской платформе, где Еврокомиссия работает совместно с украинскими чиновниками.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о поддержке нашей страны США. Чиновник рассказал, когда Киев рассчитывает получить решение Конгресса относительно продолжения помощи Украине.