В эфире национального телемарафона дипломат заявил, что лидеры ЕС решили перенести вопрос выделения финансов Киеву на внеочередной саммит не из-за вето венгерских властей, информирует «НБН».

Министр заверил, что Европейский Союз предоставит нашей стране денежную помощь в любом случае. Лидеры ЕС отложили принятие соответствующего решения, чтобы дать время Будапешту изменить свое решение по Украине и присоединиться к остальным 26 государствам организации.

Глава внешнеполитического ведомства объяснил, что Брюссель не хочет иметь ситуацию, когда постоянно страны-члены организации принимают решения «минус один». Дипломат отметил, что венгерскому руководству дали месяц на переговоры, однако если Будапешт не изменит свою позицию, ЕС все равно предоставит Киеву 50 миллиардов евро.

Ранее заместитель главы Офиса Зеленского высказался о сроках принятия решения Европейским Союзом о выделении финансовой помощи нашей стране.