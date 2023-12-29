Пинкус объяснил, что у российского лидера нет обратного пути в этой войне. Глава Кремля любой ценой должен зафиксировать за страной-агрессором хотя бы захваченные территории, поэтому он ведет боевые действия на истощение.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Апостроф».

По словам американского политика, в странах Запада уже осознали, что остановить войну может только смерть российского президента. Поэтому в нынешней ситуации остается единственный выход – продолжать предоставлять Украине помощь, в частности передавать Киеву такое оружие, которым защитники могли бы наносить удары по Крымскому полуострову.

Говоря о результатах президентских выборов в Америке, руководитель окружного отделения Республиканской партии выразил уверенность в том, что любой новый глава государства будет защищать национальные интересы своей страны.

Политик подчеркнул, что Украина и Израиль – единственная линия фронта, которая защищает национальные интересы США, поэтому, по его мнению, любой американский лидер будет оказывать помощь Киеву.

Напомним, что РФ стремится к прекращению огня. Американские аналитики ISW рассказали, чем грозит Украине такое развитие событий.