В эфире национального телемарафона Ходжес, комментируя саммит Альянса в Вашингтоне, который состоится в этом году, заявил, что это мероприятие вряд ли будет иметь для Украины какие-то значительные положительные результаты, информирует «НБН».

«Я не настроен оптимистично», – признался генерал.

Экс-командующий войсками США в Европе объяснил, что он не слышит высказываний или разговоров, которые свидетельствовали бы о том, что результаты встречи в Вашингтоне могут быть более успешными для Киева чем решения, принятые на саммите организации в столице Литвы в прошлом году.

Ходжес отметил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо сейчас внутри ЕС выполняют работу Кремля. Он напомнил, что Будапешт заблокировал вступление Швейцарии в военно-политический блок стран.

Учитывая эти факторы, военный считает, что Украине не стоит рассчитывать на прогресс в вопросе вступления в НАТО. Он отметил, что Америка должна помочь стране одержать победу в войне и продолжать поддерживать ее интеграцию в Альянс.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о вступлении Украины в НАТО без временно захваченных РФ регионов.