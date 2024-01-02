Президент в интервью изданию The Economist напомнил, что в прошлом году утечка информации накануне контрнаступления ВСУ летом помогла российским захватчикам укрепить оборону. По этой причине Зеленский не стал ничего говорить о военных планах Украины на 2024 год, сообщает «НБН».

При этом глава государства озвучил послание о том, что эпицентром войны с РФ станет Крым и связанная с ним битва на Черном море. Гарант объяснил, что деградация военного потенциала «второй армии мира» на оккупированном с 2014 года полуострове очень важна для Украины, так как это позволит уменьшить количество обстрелов из этого региона.

Зеленский убежден, что успешная операция ВСУ на территории Крыма станет примером для всего мира и будет иметь большой эффект внутри РФ, ведь россияне увидят, что тысячи захватчиков погибли из-за амбиций кремлевского диктатора.

При этом украинский лидер отметил, что скорость любого успеха защитников зависит от военной помощи западных союзников Киева. В частности, Украина хочет получить от Германии крылатые ракеты Taurus, с помощью которых ВСУ смогут уничтожить Крымский мост.

Также в интервью президент объяснил, почему с проведением выборов можно забыть о контрнаступлении и освобождении оккупированных регионов.