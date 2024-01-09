Во время конференции «Народ и оборона», украинский лидер заявил, что существует единственное решение для того, чтобы обезопасить европейские государства от Российской Федерации в военном отношении.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Как отметил Зеленский, чтобы защитить Европу от агрессии России, нужно, чтобы в регионе существовала единая оружейная промышленность. Глава государства отметил, что помимо вторжения в Украину оккупанты ведут гибридную войну против европейских стран.

Президент считает, что нужна солидарность для того, чтобы преподать россиянам урок, что агрессия к добру не приводит. Украинский лидер добавил, что Киев намерен получить лучшие в мире технологии и оружие, чтобы обеспечить безопасность своей страны и государств-союзников.

Ранее гарант объяснил, почему при проведении выборов можно забыть о контрнаступлении ВСУ и освобождении оккупированных регионов.