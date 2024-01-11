Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с главой эстонского правительства Каей Каллас заявил, что военнообязанные мужчины должны вернуться на родину, чтобы как минимум платить налоги, информирует «НБН».

Президент напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Украину покидали граждане разных полов и возраста, ведь никто не знал, что будет дальше, а другие государства открывали свои границы. Однако потом ситуация изменилась, ВСУ отстояли 50% из оккупированных территорий после 24 февраля 2022 года.

Гарант отметил, что для военнообязанных есть закон, однако существует и обычное «человеческое правило»: на содержание одного военнослужащего нужно 6-8 налогоплательщиков. По его словам, если украинцы работают, этим они также защищают свою страну.

Зеленский отметил, что есть вопросы к военнообязанным мужчинам, которые не находятся на фронте, не платят налоги и выехали из Украины незаконным способом.

Глава государства добавил, что, если украинцы хотят сохранить свою страну, они должны либо защищать ее с оружием в руках, либо работать, иначе если не будет денег на военных, то не будет и самих защитников.

Напомним, Зеленский рассказал, что нужно для отправки в Украину обещанного миллиона снарядов для артиллерии.