О том, что государства Европы, вероятно, до завершения текущего зимнего сезона, смогут изготовить долгожданный 1 миллион артиллерийских снарядов, обещанный Киеву, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Европейской комиссии, отвечающего за вопросы оборонной промышленности Йоханны Бернсель, прозвучавшее на сегодняшнем брифинге в Брюсселе, и опубликованное «РБК-Украина».

Как стало известно, во время вышеописанного выступления, представительница Еврокомиссии отметила — военно-промышленный комплекс Евросоюза уже располагает производственными мощностями, существенно превышающими потенциал изготовления 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Кроме того, Йоханна Бернсель выказала определенную уверенность, что европейский блок в состоянии достичь данной цели до прихода весны, вопреки тому, что на данном этапе производственный процесс несколько «затормозился».

Ранее мы писали о том, что за 23 месяца ожесточенных боевых действий в Украине, «вторая армия мира» потеряла 2 619 единицу бронетехники.