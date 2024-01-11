Во время пресс-конференции с эстонским президентом Аларом Карисом украинский лидер заявил, что паузы в войне против российских захватчиков не будет, поскольку этот сценарий не ведет к политическому диалогу с Москвой или с кем-то еще. Такое развитие событий станет помощью для агрессора, который получит время на восстановление сил и возобновит боевые действия.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

В свою очередь глава Эстонии напомнил позицию Таллина относительно завершения войны в Украине. По словам политика, в стране наступит мир лишь в случае ее победы над российскими захватчиками. Комментарий Кариса прозвучал на фоне сообщений в иностранных СМИ о том, что Вашингтон будет побуждать Киев представить реальный план борьбы Украины с оккупантами.

Отметим, что также состоялась пресс-конференция украинского лидера с эстонским премьер-министром Каей Каллас. В ходе мероприятия президент выразил уверенность в том, что инициативу по передаче миллиона артиллерийских снарядов Киеву можно довести до конца. Зеленский рассказал, что нужно предпринять для этого.