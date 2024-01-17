Во время общения с представителями СМИ в швейцарском Давосе украинский лидер прокомментировал обещания Трампа усадить его и кремлевского диктатора Владимира Путина за стол переговоров, чтобы быстро закончить войну, информирует «НБН».

Зеленский предложил представить, что Киев не согласится отдать россиянам захваченные территории, Трамп придет к власти в США, Вашингтон прекратит помогать нашей стране и войска Путина оккупируют ее полностью.

Президент поинтересовался, что будет делать скандальный политик, если после этого армия РФ захватит страну НАТО, ведь кремлевский диктатор не остановится только на Украине, в случае «замораживания» боевых действий.

Гарант добавил, что победа главы Кремля будет означать поражение Европы, ведь с потерей нашей страны она потеряет самую большую и мощную армию.

Украинский лидер отметил, что отец учил его сначала подумать, а потом говорить. Глава государства добавил, что такие политические деятели, как экс-президент США, делают подобные заявления, так как их поддерживают другие люди.

Напомним, Трамп заявил, что «отлично ладит» с Путиным и «хорошо знает» Зеленского, поэтому сможет усадить их за стол переговоров.