Руководитель внешнеполитического ведомства рассказал, что не все друзья Украины воспринимают президента-агрессора, как зло, которое необходимо устранить. Они считают, что кремлевский диктатор – лидер, который совершил серьезную ошибку и будет за нее расплачиваться.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на американское издание Foreign Affairs.

По словам дипломата, воспринимая Путина, как человека, который ошибся, предлагается «одна линия лечения». Однако, если на главу Кремля смотреть как на зло, которое нужно устранить как политическую концепцию и способ ведения международных дел, нужна другая стратегия.

В очередной раз глава МИД напомнил, что Запад не сможет договориться с российским лидером или умиротворить его. Международное сообщество должно политическим, военным и экономическим путем создать ситуацию, в которой президент РФ сам выберет «сохранение лица» перед своим народом.

Напомним, руководитель МИД Польши призвал Запад не игнорировать угрозы Путина в адрес Альянса.