Замглавы Херсонского облсовета прокомментировал фантазии Сальдо относительно повторного захвата российскими войсками правого берега региона. Чиновник обратил внимание на то, что гауляйтер подобные заявления выдает с периодичностью в два-три месяца.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Как объяснил Хлань, цель высказываний о «возвращении» контроля оккупантов над правым берегом Херсонщины – посеять панику среди жителей областного центра и правобережья региона.

При этом украинцы видят, что информационные вбросы коллаборанта не имеют ничего общего с реальностью. Силы обороны смогли закрепиться на левом берегу Херсонской области в районе села Крынки и многочисленные атаки путинских войск не могут выбить их оттуда.

Замглавы облсовета отметил, что на этом фоне заявления предателя Украины о форсировании Днепра и повторном захвате правобережья армией Путина звучат «как сплошной бред». Чиновник добавил, что гауляйтер подобные пропагандистские заявления делает и о Николаеве, и об Одессе.

Напомним, ночью ВС РФ нанесли два ракетных удара по Херсону. Начальник ОВА показал кадры последствий очередной атаки врага на город.