Как информирует «НБН», об этом свидетельствует официальный сайт президента Украины.

Так, президент Зеленский обнародовал декларации об имуществе, доходах, расходах, а также обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы.

Декларация президента Украины за 2021 год говорит о том, что доходы украинского лидера и членов его семьи достигли 10 миллионов и 824 тысяч 507 гривен, в том числе доход от продажи ОВГЗ – пять миллионов 359 тысяч 600 гривен.

Доходы семьи Зелегнского в 2021 году преимущественно состояли из зарплаты, процентов банка, а также дохода от предоставления недвижимости в аренду.

В общей сложности данная сумма составила пять миллионов 464 тысячи 907 гривен.

Доход семьи президента Украины в 2021 году по сравнению с 2020-м годом сократился на одиннадцать миллионов 922 тысячи 320 гривен. Остаток денежных средств семьи Зеленского на конец 2021 года также уменьшился.

Примечательно, что Зеленский и по настоящее время остается владельцем целого ряда торговых марок. В том числе, в 2021 году завершился процесс регистрации двадцати двух торговых марок, который начался задолго до его избрания на пост украинского лидера.

В соответствии с декларацией 2022 года, доходы главы украинского государства и членов его семьи составили три миллиона 692 тысячи и 683 гривны.

Доходы же семьи гаранта Конституции Украины за 2022 год уменьшились в результате временного прекращения договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии России против Украинского государства. Именно так пояснили в пресс-службе.