Как пишет «НБН», об этом украинский лидер заявил во время интервью германскому телевизионному каналу ARD.

Обсуждая с журналисткой немецкого телеканала данную ситуацию, Зеленский заявил:

В случае, если правительство стремиться помогать украинцам, то есть, такой момент, к примеру, какой-то человек уехал и находится за границей, и получает поддержку от Германии. Мы благодарны за то, что вы поддерживаете наших граждан. Однако так бывает, что этот человек получает поддержку от ФРГ, а также и от нас. Ну, бывает и так. Я сейчас не о наших украинцах в Германии. Я вам это обобщаю. И поэтому я говорил всегда, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая денежные средства в бюджет Украины, а уже после этого Украина перераспределяла бы эти деньги в зависимости, где находится этот человек.

Кроме того, глава Украинского государства подчеркнул, что по состоянию на сегодня часть денег Украины осталась в Европе, так как туда вывозили их украинцы, которые бежали из дома от войны.

Потом Европа начала Украину поддерживать на своей территории, и все деньги, которыми она поддерживала наших граждан, оставались за границей в экономике того или иного государства, — подчеркнул Зеленский.

Напоследок он добавил, что деньги украинские уехали с людьми, а европейские средства оставались там, где остались граждане Украины. Вне территории Украины. У меня никаких вопросов нет.

Единственное, просто хотелось бы, чтобы мы обратили внимание на это. Когда весь мир заявляет о финансовой поддержке Украины, я хотел бы обратить внимание, где остается большинство этих денег, — заключил президент Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский высказался о силовых методах мобилизации ТЦК.