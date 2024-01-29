Украинский лидер в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что промедление США с помощью нашей стране будет оказывать влияние на европейские государства-союзники и создаст для них проблемы, информирует «НБН».

Гарант не верит, что Вашингтон полностью откажется поддерживать Киев, однако, если это произойдет, европейские партнеры не смогут поддерживать тот уровень помощи украинцам, который был ранее в вопросе финансирования и поставок вооружений.

Президент предполагает, что, если бы все европейские государства объединились, они смогла бы дать достаточно поддержки нашей стране. Однако, когда из Штатов поступают не очень положительные сигналы, это влияет на некоторых европейских лидеров.

Зеленский уверен, что, если США продолжат затягивать с предоставлением помощи Киеву, это создаст проблемы для государств Европы. При таком сценарии они потеряют союз с Америкой и останутся наедине в противостоянии РФ, так как Украина не сдержит оккупантов без достаточного финансирования и поставок оружия.

Ранее украинский лидер ответил, что дает ему надежду на завершение войны в этом году.