Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» украинский лидер Владимир Зеленский написал, что с начала текущего года Россия применила против Украины более 330 ракет различных типов и порядка 600 сотен беспилотников.

Дословно из обнародованного Зеленским сообщения:

С наступлением 2024 года Российская Федерация выпустила по городам Украинского государства более 330 ракет разных типов и порядка 600 боевых беспилотников. Для того, чтобы потивостоять такому давлению со стороны вражеских сил, необходимо иметь весьма крепкий воздушный щит. И именно такой воздушный щит мы строим с нашими партнерами.

Кроме того, по словам украинского лидера, контроль Украины над собственным небом является критически важным для обеспечения безопасности на земле от передовых позиций до больниц и школ в тылу.

Приоритетами для Украины в этом плане является противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба, о чем подчеркнул украинский лидер. Он добавил, что российский террор необходимо победить и это возможно.

Напомним, ранее Зеленский озвучил главную задачу Украины в войне против России в 2024 году.