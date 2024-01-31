Американская газета The Washington Post сообщает, что в понедельник, 29 января, во время встречи президента с военачальником возникли разногласия из-за вопросов по мобилизации в этом году, информирует «НБН».

Журналисты рассказали, что главком ВСУ предложил набрать в войска около 500 000 украинцев из-за роста потерь. Генерал сообщил гаранту, что Кремль намерен пополнить оккупационные войска на 400 000 человек. Поэтому количество новобранцев Сил обороны должно соответствовать числу российских мобилизованных.

Однако глава государства эту цифру считает нецелесообразной по причине нехватки формы, оружия, учебных помещений, а также потенциальных проблем с мобилизационными мероприятиями.

Как отмечает СМИ, глава Украины заявил Залужному, что граждане устали от войны, а союзники Киева ослабили поддержку страны. Президент считает, что новый главком ВСУ может «оживить» ситуацию.

Ранее издание The Economist рассказало, от какой предложенной Зеленским новой должности Залужный отказался.