В эфире телеканала «Мы – Украина» представитель Офиса Зеленского отметил, что реакция граждан на возможное увольнение Залужного «выглядит странно», информирует «НБН».

По словам советника руководителя ОПУ, главнокомандующий ВСУ – менеджер президента, которому он ставит задачи, получает определенные результаты и может оценивать эту работу. Чиновник не понимает, в чем проблема, поскольку это «не политический процесс», а это война.

Как считает Подоляк, в понедельник, 29 января, когда СМИ растиражировали слухи об увольнении Залужного, это было не о войне, а о политической конкуренции.

Представитель Офиса Зеленского напомнил, что есть официальное опровержение этим сообщениям и если в будущем что-то изменится, то власти будут об этом говорить. Он подчеркнул, что пока в этом вопросе изменений нет.

Ранее иностранное издание написало, что Зеленский решил уволить Залужного из-за разных взглядов на мобилизацию. Генерал предложил набрать в ВСУ около 500 000 человек.