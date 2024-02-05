Как информирует «НБН», об этом украинский лидер рассказал в ходе интервью итальянскому телеканалу Rai1.

Так, когда Зеленского попросили прокомментировать сообщения средств массовой информации об отставке Залужного, президент Украины сказал следующее:

Когда мы об этом говорим, то я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, не только в одном секторе, таком как военный. Над этой заменой я размышляю, однако нельзя сказать, что мы заменили здесь одного человека. Ведь если у нас есть желание победить, то нам необходимо толкать всех в одном направлении, должны быть убежденные в победе, мы не можем отчаяться, опустить руки, нам нужны правильные и позитивные энергии… Именно поэтому я сейчас говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а целого направления руководства страной.

В это же время президент Украины добавил, что «это является вопросом людей, которые должны управлять Украиной. Естественно, это перезагрузка, новое начало».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Залужный озвучил три главных цели ВСУ в 2024 году.