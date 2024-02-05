Издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в команде Зеленского и военных кругах, пишет, что глава государства размышляет над заменой начальника Генштаба ВСУ, информирует «НБН».

Собеседники журналистов рассказали, что в ОПУ помимо увольнения Залужного с должности главкома ВСУ, думают и о смене начальника Генерального штаба Украины, который с июля 2021 года возглавляет генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

По информации СМИ, главнокомандующего и начальника Генштаба ВСУ могут заменить уже посреди недели.

Отметим, что в интервью итальянскому телеканалу президент говорил, что нужно не только заменить одного человека, но и обновить различных руководителей страны, а также выполнить «перезагрузку» в различных секторах.

Ранее советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал реакцию граждан на слухи о смене главкома ВСУ.